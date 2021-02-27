Kuaför Ekrem Bulur: 20 TL param kaldı aç uyuyacağım

Kuaför Ekrem Bulur sosyal medya hesabından isyan etti.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

2 çocuk sahibi Ekrem Bulur isyanını şu cümlelerle dile getirdi:

Adım Ekrem Bulur 27 yıldır Kıbrıs'ta yaşamaktayım 2 çocuğum var 18 ve 13 yaşındalar eşimden ayrı 11 yıldır ayrı yaşıyorum mesleğim kuaför küçük bir esnafım yalnız yaşıyorum. Günü birlik çalışıp günü birlik hayatta durmaya çalışan bir vatandaşım geçim sıkıntısından dolayı bir evim yok kiralık tuttuğum kuaför salonunun ikinci katında kendime yaşam alanı yaptım. Ev kirası ve iş yeri kirası ödeyecek kadar para kazanmıyorum. Çocuklarıma nafaka ödüyorum ve ben bu durumda hayat yaşamaya çalışıyorum. Belediye zabıtaları tarafından salonum mühürlendi ev ve iş yeri olarak kullanamayacağımı söylediler iş yeri olarak kullanacaksanız kendinize kalacak ev bulacaksınız dediler ev olarak kullanacaksanız iş yerinde olan aynaları ve dışarda olan tabelayı sökeceklerini söylediler. Bana iki seçenek verdiler ya evin olacak ya da iş yerin olacak dediler. İş yeri olarak kalmasını istesem yatacak yerim kalacak bir evim yok. Ev olarak kabul etsem bir işim olmayacak. Bu dönemde hiç bir iş yeri beni yanında çalıştırmak istemeyecek çaresiz bir durumda düşünüyorum. Gidecek bir yerim kalacak bir yerim yok sadece sizden sesim olmanızı istiyorum. Bu durumda ben ne yapabilirim 20 TL param kaldı ve bu gece de aç uyuyacağım. Allah düşene yardım etsin.