  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Kuaför Ekrem Bulur: 20 TL param kaldı aç uyuyacağım

» »
Kuaför Ekrem Bulur sosyal medya hesabından isyan etti
Kuaför Ekrem Bulur: 20 TL param kaldı aç uyuyacağım

Kuaför Ekrem Bulur sosyal medya hesabından isyan etti.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

2 çocuk sahibi Ekrem Bulur isyanını şu cümlelerle dile getirdi:

Adım Ekrem Bulur 27 yıldır Kıbrıs'ta yaşamaktayım 2 çocuğum var 18 ve 13 yaşındalar eşimden ayrı 11 yıldır ayrı yaşıyorum mesleğim kuaför küçük bir esnafım yalnız yaşıyorum. Günü birlik çalışıp günü birlik hayatta durmaya çalışan bir vatandaşım geçim sıkıntısından dolayı bir evim yok kiralık tuttuğum kuaför salonunun ikinci katında kendime yaşam alanı yaptım. Ev kirası ve iş yeri kirası ödeyecek kadar para kazanmıyorum. Çocuklarıma nafaka ödüyorum ve ben bu durumda hayat yaşamaya çalışıyorum. Belediye zabıtaları tarafından salonum mühürlendi ev ve iş yeri olarak kullanamayacağımı söylediler iş yeri olarak kullanacaksanız kendinize kalacak ev bulacaksınız dediler ev olarak kullanacaksanız iş yerinde olan aynaları ve dışarda olan tabelayı sökeceklerini söylediler. Bana iki seçenek verdiler ya evin olacak ya da iş yerin olacak dediler. İş yeri olarak kalmasını istesem yatacak yerim kalacak bir evim yok. Ev olarak kabul etsem bir işim olmayacak. Bu dönemde hiç bir iş yeri beni yanında çalıştırmak istemeyecek çaresiz bir durumda düşünüyorum. Gidecek bir yerim kalacak bir yerim yok sadece sizden sesim olmanızı istiyorum. Bu durumda ben ne yapabilirim 20 TL param kaldı ve bu gece de aç uyuyacağım. Allah düşene yardım etsin.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması27 Şubat 2021 Cumartesi 15:51
  • Erhürman:Kaos sizden değil toplumdan kaynaklanıyormuş gibi yapın ve sorumluluğunuzu unutturmaya çalışın!''27 Şubat 2021 Cumartesi 14:40
  • Mehmet Eziç'ten tepki!27 Şubat 2021 Cumartesi 14:13
  • Salamis Harabeleri’ne Ait Mermer Parçasının Satışı “Ebay” Platformundan Kaldırıldı27 Şubat 2021 Cumartesi 13:51
  • Başbakan Ersan Saner, Belediyeler Birliği heyetiyle bir araya gelecek27 Şubat 2021 Cumartesi 12:24
  • Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı27 Şubat 2021 Cumartesi 12:20
  • Fırın adına satışlardan elde ettiği 5.700 TL'yi çaldı!27 Şubat 2021 Cumartesi 12:17
  • Eve girip darp ettiler, evi soydular. 5 Kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor27 Şubat 2021 Cumartesi 12:14
  • Marketi açmadı diye darp etti!27 Şubat 2021 Cumartesi 12:11
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!27 Şubat 2021 Cumartesi 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti