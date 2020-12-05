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“Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” Başlatıldı

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TİKA katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” başlatıldı.
“Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” Başlatıldı

Kırsal kalkınma kapsamında halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla, küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” başlatıldı.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Program kapsamında TİKA tarafından Türkiye’den getirilen ve karantina süreleri tamamlanan ivesi ırkı hayvanların dağıtımı yapılacak.

 

Program sürdürülebilirliğinin görülmesi amacı ile peyderpey getirilecek hayvanların ilk partisi için pilot bölge olarak coğrafik yapısının uygunluğu ve öncelikli kırsal gelişim alanı olarak daha önceden yapılan çalışmalarda ilan edilmiş olması sebebi ile 2020 yılında pilot bölge olarak İskele ilçesi seçildi. 2021 yılında ise program ülke genelinde devam edecek.

 

Program çerçevesinde gerekli şartları yerine getiren 9 yararlanıcıya 20’şer koyun ve 1’er koç olmak üzere toplamda 180 koyun ve 9 koç verilecek.

 

Oluşturulan Komisyon, sadece şartları taşıyan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alacak ve bu kişiler ile görüşme yapacak. Başvuru sahiplerinin bu değerlendirme sonunda uygun bulunması halinde yararlanıcılar noter huzurunda kura usulü ile belirlenecek.

 

Verilen hayvanlar, Program takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamayacak ve devredilemeyecek.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Programın sürdürülebilirliği için 3 yıl içinde işletmede doğan yavrulardan her yıl farklı sayılarda olmak üzere en az 6 aylık yaşta toplamda 20 baş dişi ve 3 baş erkek yavru işletmeden alınarak 2021 yılında ise diğer bölgelerdeki Programın devamlılığı olarak işletmelere verilecek. 

 

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

 

Programa katılmak isteyen kişilerin 7 Aralık Pazartesi gününden 11 Aralık Cuma mesai bitimine kadar müracaatlarını İskele Hayvancılık Dairesine yapmaları gerekiyor. Başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şöyle:

 

1. KKTC vatandaşı olmak,

2. 18-40 yaş aralığında olmak,

3. Tercihen kadın olmak,

4. Tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak

5. İskele ilçe sınırları içinde ikamet etmek,

6. Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak,

7. Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip İskele ilçe sınırları içinde uygun bir barınağa sahip olmak,

8. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Program kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak,

9. Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletme belgesi,

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

1. Kimlik kartı fotokopisi

2. Barınak mülkiyet belgesi

3. Tarım sigortasından ekilen arazi varlığı (var ise)

4. Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını ve/veya hayvan sayısını gösteren belge

5. Hayvan hastalıklarından ari olduğunu gösteren belge (hayvanı var ise)

6. Hayvancılar Birliği üyelik belgesi (hayvanı var ise)

7. İşletmenin son ödediği elektrik faturası (elektrik var ise)

8. İşletmenin son ödediği su faturası (suyu var ise)

9. İkametgâh belgesi

10. Muhtardan onaylı Hane halkı listesi (isim, yakınlık derecesi ve doğum tarihleri)

11. Hane halkından 18 yaş üstü olanlar için devletten maaş almadığına dair belge

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