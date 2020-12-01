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Kuir Kıbrıs Derneği Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı Düzenledi

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Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında, Kuir Çeşitlilik Konferansı düzenlendi.
Kuir Kıbrıs Derneği Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı Düzenledi

 
Konferans, 28 Kasım Cumartesi günü 200 kişiden fazla bir katılımla webinar olarak gerçekleşti.
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“Kuir Çeşitlilik Konferansı: Kıbrıs’ta LGBTİ+ Mücadelesi” başlıklı webinar, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki herkesin (LGBTİ+) insan haklarına erişiminin ve ayrımcılığın son bulmasının önemine vurgu yapmak amacıyla yola çıktı ve LGBTİ+ mücadelesinde temel sayılan “Kuir Kıbrıs Yayınları”, “LGBTİ+ Sağlığı”, “LGBTİ+ Hukuk” ve “LGBTİ+ Eğitim” başlıklı konuları ve konuşmacıları konuk etti.

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28 Kasım Cumartesi günü Zoom üzerinden gerçekleşen webinar 200’den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. LGBTİ+ mücadelesinin hem aktivizm boyutuyla hem akademik boyutuyla hem de sosyal açıdan değerlendirilen Konferans, sanal ortamda buluşmayı bir avantaja çevirdi ve katılımcı profili sadece Kıbrıs’ın kuzeyi ile sınırlı kalmayarak, gerek Kıbrıs’ın güney kesiminden gerek Türkiye’den ve daha bir çok ülkeden katılımcı ile gerçekleşti.

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