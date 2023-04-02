Kuir Kıbrıs Derneği, 17 Mayıs kapsamında düzenleyeceği Onur Yürüyüşü‘ne yönelik olarak yayınladığı davet yazısında yer alan “Nurçin İncirli gibi doktorların LGBTİ+’ları kamusal alanda açıkça hedef alması bizlere LGBTİ+’lara yönelik nefretin boyutunu göstermektedir” ifadesinin üzücü tartışmalara sebep olduğu hatırlatılarak, Dr. İncirli ile derneğin görüştüğü belirtildi

Kuir Kıbrıs Derneği ve Dr. Nurçin İncirli görüştü: Sevgi kazandı

Kuir Kıbrıs Derneği, 17 Mayıs kapsamında düzenleyeceği Onur Yürüyüşü‘ne yönelik olarak yayınladığı davet yazısında lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) toplum içerisinde nefret söylemine maruz kaldığını vurgulamıştı.

Dernekten yapılan açıklamada; yazının içeriğinde yer alan ‘Nurçin İncirli gibi doktorların LGBTİ+’ları kamusal alanda açıkça hedef alması bizlere LGBTİ+’lara yönelik nefretin boyutunu göstermektedir’ ifadesi üzücü tartışmalara sebep olduğu belirtildi ve “Dr. İncirli’nin ayrımcılık karşısında durduğunu ve eşitlikten yana olduğunu öğrenen Kuir Kıbrıs Derneği kendisiyle bir araya gelerek konuyu etraflıca konuştu” denildi.

İncirli özür diledi

Açıklama şöyle devam etti;

“Toplantıda Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri ve Nurçin İncirli ayrımcılık ve ötekileştirmenin ne kadar kötü olduğunu ve ayrımcılığın ister cinsel yönelim isterse cinsiyet kimliği temelli olsun her türlü karşısında durulması gerektiği ve bu konuda çok fazla bilgi eksikliğinin olduğunu dolayısıyla farkındalık artırıcı çalışmaların yapılması konusunda uzlaştılar.

Kendi yaşantılarından yola çıkarak ayrımcılığı çok yakından deneyimledigini de anlatan Nurçin İncirli, LGBTİ+’lar başta olmak üzere öteki olmanın ne demek olduğunu çok daha iyi anladığını ifade etti.

Geçmişte LGBTİ+’lara yönelik paylaşımlarında kimseyi kırmak, üzmek veya hedef göstermek niyetinde olmadığını belirten İncirli, éğer buna sebebiyet veren kelimelerim olduysa bunun için özür dilerim amacım kimseyi kırmak değildi” dedi.

Toplantı boyunca, ayrımcılığın çeşitli boyutlarına değinilerek kişilerin dili, dini, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi ne olursa olsun ayrımcılığa uğramaması gerektiği yönünde hem fikir olundu. Tarafları bir araya getiren Oya Kutsal da gerçekleşen bu anın tüm dünya için bir örnek olabileceğini ve nefretin değil sevginin kazandığını vurguladı”