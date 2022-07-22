Kültür Dairesi tarafından Güzelyurt tanıtım filmi hazırlanıyor

Kültür Dairesi ülkenin 6 ilçesini kültürü, tarihi, doğası ve sanatıyla tanıtan

kısa tanıtım filmleri hazırlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakan lığı’na bağlı Kültür

Dairesi, ülkenin 6 ilçesini kültürü, tarihi, doğası ve sanatıyla tanıtmak amacıyla kısa

tanıtım filmleri hazırlıyor. Lefke’den İskele’ye kadar, her ilçeyi gezip görüntüleyerek,

bilgiler verip tanıtacak, İngilizce ve Rusça alt yazılı kısa tanıtım filmlerinin ilki Güzelyurt

ilçesi için hazırlandı.

Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konu hakkında bir yazılı bilgilendirme

yaparak, Kültür Dairesi’nin, vizyonu ve misyonu gereği, ülkenin kültürünü kayıt altına

almasının ve yaşatarak tanıtmasının birincil görevi olduğunu vurguladı. Her geçen gün

yaşanan yeniliklerle kültürümüzün zenginleşip geliştiğine vurgu yapan Zaimağaoğlu,

“Ağaçlar gibi, ne kadar yükselirsek yükselelim, ne kadar genişlersek genişleyelim,

köklerimizle olan bağımızı güçlendirirsek, rüzgar fırtına da olsa, bizi toprağımızdan,

kültürümüzden koparamaz” diyerek anılarımızdaki Lefkoşa’yı, Güzelyurt’u, Girne, Lefke,

Mağusa ve İskele’yi kısa tanıtım filmleri ile yeniden canlandırmayı hedeflediklerini

belirtti.

Güzelyurt tanıtım filminin tamamlanmak üzere olduğunun ve yakında kamuoyu

ile paylaşılacağının bilgisini veren Zaimağaoğlu, Türkçe hazırladıkları filmin İngilizce ve

Rusça alt yazı içereceğini kaydetti. Dikkat çekici ve akılda kalıcı şekilde kurguladıkları 15

dakikalık tanıtım filminin, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılabileceğini ifade eden

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin yapımcılığını üstlendiği bu kısa filmlerle, ülkemiz

insanının aidiyet duygusunu canlandırmayı, topluma ülkesinin değerlerini hatırlatmayı

ve Kıbrıs’ta yaşıyor olmanın kıymetini hissettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güzelyurt Tanıtım Filminde kullanılan bilgilerin Araştırmacı Yazar ve Arkeolog

Tuncer Bağışkan’dan alındığını bildiren Zaimağaoğlu, filmin çekim ve montajının Kültür

Dairesi personeli Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener tarafından yapıldığını söyledi.

Tanıtım filminin müziğinde ise Besteci Müzisyen ve Şef Ali Hoca’nın Kıbrıs Suiti isimli

eserinin kullanıldığını ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak bir ilki

gerçekleştirmenin haklı mutluluğu ve gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Çekimler

sırasında Güzelyurt ve bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve

Akçay Kültür Sanat Derneği’nin destek ve ilgisinin de kendilerini duygulandırdığını ifade

eden Şirin Zaimağaoğlu filmlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.