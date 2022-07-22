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Kültür Dairesi tarafından Güzelyurt tanıtım filmi hazırlanıyor

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Kültür Dairesi ülkemizin kültür ve sanatını her alanda yaşatmaya vetanıtmaya devam ediyor
Kültür Dairesi tarafından Güzelyurt tanıtım filmi hazırlanıyor

Kültür Dairesi ülkenin 6 ilçesini kültürü, tarihi, doğası ve sanatıyla tanıtan
kısa tanıtım filmleri hazırlıyor
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre  Bakan lığı’na bağlı Kültür
Dairesi, ülkenin 6 ilçesini kültürü, tarihi, doğası ve sanatıyla tanıtmak amacıyla kısa
tanıtım filmleri hazırlıyor. Lefke’den İskele’ye kadar, her ilçeyi gezip görüntüleyerek,
bilgiler verip tanıtacak, İngilizce ve Rusça alt yazılı kısa tanıtım filmlerinin ilki Güzelyurt
ilçesi için hazırlandı.
Zaimağaoğlu
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konu hakkında bir yazılı bilgilendirme
yaparak, Kültür Dairesi’nin, vizyonu ve misyonu gereği, ülkenin kültürünü kayıt altına
almasının ve yaşatarak tanıtmasının birincil görevi olduğunu vurguladı. Her geçen gün
yaşanan yeniliklerle kültürümüzün zenginleşip geliştiğine vurgu yapan Zaimağaoğlu,
“Ağaçlar gibi, ne kadar yükselirsek yükselelim, ne kadar genişlersek genişleyelim,
köklerimizle olan bağımızı güçlendirirsek, rüzgar fırtına da olsa, bizi toprağımızdan,
kültürümüzden koparamaz” diyerek anılarımızdaki Lefkoşa’yı, Güzelyurt’u, Girne, Lefke,
Mağusa ve İskele’yi kısa tanıtım filmleri ile yeniden canlandırmayı hedeflediklerini
belirtti.
Güzelyurt tanıtım filminin tamamlanmak üzere olduğunun ve yakında kamuoyu
ile paylaşılacağının bilgisini veren Zaimağaoğlu, Türkçe hazırladıkları filmin İngilizce ve
Rusça alt yazı içereceğini kaydetti. Dikkat çekici ve akılda kalıcı şekilde kurguladıkları 15
dakikalık tanıtım filminin, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılabileceğini ifade eden
Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin yapımcılığını üstlendiği bu kısa filmlerle, ülkemiz
insanının aidiyet duygusunu canlandırmayı, topluma ülkesinin değerlerini hatırlatmayı
ve Kıbrıs’ta yaşıyor olmanın kıymetini hissettirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Güzelyurt Tanıtım Filminde kullanılan bilgilerin Araştırmacı Yazar ve Arkeolog
Tuncer Bağışkan’dan alındığını bildiren Zaimağaoğlu, filmin çekim ve montajının Kültür

Dairesi personeli Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener tarafından yapıldığını söyledi.
Tanıtım filminin müziğinde ise Besteci Müzisyen ve Şef Ali Hoca’nın Kıbrıs Suiti isimli
eserinin kullanıldığını ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak bir ilki
gerçekleştirmenin haklı mutluluğu ve gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Çekimler
sırasında Güzelyurt ve bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve
Akçay Kültür Sanat Derneği’nin destek ve ilgisinin de kendilerini duygulandırdığını ifade
eden Şirin Zaimağaoğlu filmlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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