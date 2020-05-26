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‘Kumarhaneler Kralı’ 98 yaşında öldü.17 çocuğunun olduğu tahmin ediliyor

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Çin’in Makao adlı özerk bölgesinde kurduğu kumarhanelerle dünyanın en zenginleri listesine giren Stanley Ho, 98 yaşında ‘doğal sebeplerle’ hayatını kaybetti
‘Kumarhaneler Kralı’ 98 yaşında öldü.17 çocuğunun olduğu tahmin ediliyor

Çin’in Makao özerk bölgesini adeta kumarhane merkezine dönüştüren ve ‘Asya’nın Las Vegas’ı olarak anılmasına neden olan Stanley Ho, 98 yaşında Hong Kong'da öldü. ‘Kumarhaneler Kralı’ lakaplı Ho’nun ölüm haberi ailesi tarafından da doğrulandı. Ho’nun ölümünün ‘doğal sebeplerden’ gerçekleştiği öne sürüldü.

1960’lı yıllarda Makao’da ilk kumarhanelerini açan Ho, 1980’li yıllarda Portekiz’de ve 2000’li yıllarda Kuzey Kore’de de girişimlerde bulundu. Makao’da 20’den fazla kumarhaneyi işleten SJM şirketinin kurucusu olan Ho, ‘Kumarhaneler Kralı’ olarak anılıyordu.

17 ÇOCUĞUNUN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Asya’nın en zengin iş insanları arasına katılan Ho, 2010’da Forbes’un en zenginler listesine de girmişti. SJM’nin halihazırdaki piyasa değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

4 kez evlenen Ho’nun bilinen 17 çocuğunun bulunduğu tahmin ediliyor.

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