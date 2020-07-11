Kumarhaneye girişi yasak 70 kişiye yasal işlem

Polisin asayiş ve trafik denetimleri sürüyor...

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde 10-11 Temmuz, 21.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK 70 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, kafe ve barlar kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan yetmiş kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, üç barın alkollü içki ruhsatı olmaksızın içki satışı yaptığı, iki iş yerinin de tütün ruhsatı bulunmaksızın tütün tasarrufu ve satışı yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.