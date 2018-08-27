Kur krizi öğrenciyi de vurdu

Türk Lirası’ndaki rekor değer kaybı, yurt dışında okumak isteyen gençleri de ciddi anlamda etkiledi. Dövizdeki hareketliliğin etkisiyle yurt dışında okumak isteyen bir öğrencinin maliyeti, son bir yılda 40 bin TL ile 100 bin TL arasında yükseldi.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre yüksek kur, yalnızca ithalata bağımlı sektör maliyetlerinin artmasıyla sınırlı kalmadı yurt dışında okumak isteyen gençleri de derinden etkiledi. Dövizdeki hareketliliğin etkisiyle yurt dışında okumak isteyen bir öğrencinin maliyeti, son bir yılda 40 bin TL ile 100 bin TL arasında yükseldi.

Konaklama hariç, yalnızca yüksek lisans eğitiminin ekonomik bedeli ABD’de 16 bin dolardan başlarken, bölgelere ve okunan bölümlere göre 45-50 bin dolara kadar çıkıyor. ABD’de her şey dahil yüksek lisans eğitimine 2017 Ağustos’ta verilen yıllık toplam tutarın TL karşılığı minimum 50-55 bin lira iken, 2018 Ağustos’ta 90-95 bin TL’ye çıktı. Yurt dışı eğitimde en avantajlı fiyatların olduğu söylenen Macaristan’da bile geçen yılla bu yıl arasındaki fiyat farkı 35 bin TL’yi buluyor.

Avrupa’da daha yüksek

Yurt dışı eğitimde en avantajlı olduğu belirtilen ülkelerin ise Macaristan ve Polonya olduğu ifade ediliyor. Budapeşte’de sözel bölümlerin yer aldığı eğitim programları yıllık 27 bin TL’den başlıyor. Konaklama ve yeme içme masraflarıyla birlikte bu tutar 80 bin TL’ye çıkıyor. Bu rakam, geçen yıl ise 50-60 bin TL civarındaydı.

Aynı yerde mühendislik gibi teknik bölümlerin eğitiminin TL karşılığı ise en az 70 bin 500 TL. Polonya’da ise yalnızca teknik bilimlerin eğtimi maliyeti 26 bin TL’den başlayıp tüm giderlerle birlikte 60 bin TL’ye yükseliyor.

"Fiyatlar, minimum düzeyde"

Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmeti veren ELT Yurtdışı Eğitim ve Akademik Danışmanlık Hizmetleri çalışanından alınan bilgiye göre, bu fiyatlar minimum seviyede. Özellikle ABD’de yapılan harcamaların üst limitinin olmadığına değinen firma çalışanı, kurdaki artışın öğrencilere maliyetinin ağır olduğunu söyledi. Firmanın İngiltere’de anlaşmalı olduğu okullarda yüksek lisans fiyatları yıllık 15 bin Sterlin’den başlıyor.

Ancak Sterlin, Türk Lirası’nın en çok değer kaybettiği para birimlerinden. 2018 Mart’tan bu yana 6 TL’den aşağı inmeyen Sterlin, son olarak ABD’yle yaşanan krizden sonra yükselen döviz kurunun etkisiyle 8.35 TL’ye kadar yükselmişti. Bu dalgalanma, İngiltere’de yüksek lisans yapmanın toplam bedelinin 2017 Ağustos’taki 100-110 bin TL’den 2018 Ağustos’ta 200 bin TL’ye kadar çıkmasına yol açtı. Yaşam giderlerinin daha pahalı olduğu Fransa gibi ülkelerde ise yalnızca eğitimin bedeli 100-150 bin TL.