Kuraklığın vurduğu Fas'ta, halka Kurban Bayramı için koyun satın almama çağrısı yapıldı

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkedeki koyun sürülerinin büyük ölçüde azalması nedeniyle halkı bu yılki Kurban Bayramı kutlamaları için koyun satın almamaya çağırdı.

Bu hafta devlet televizyonu Al Aoula'da okunan bir mektupta Fas Kralı, yükselen canlı hayvan fiyatları ve koyun kıtlığından rekor enflasyon ve iklim değişikliğinin sorumlu olduğunu söyledi.

Kuzey Afrika ülkesinin aynı zamanda en yüksek dini otoritesi olan Kral 6. Muhammed, "Bu bayramın en iyi koşullar altında geçirilmesi taahhüdümüze hayvan sayısında önemli bir düşüşe yol açan, ülkemizin karşı karşıya olduğu iklimsel ve ekonomik zorlukları göz önünde bulundurma görevi eşlik ediyor," dedi.

"Bu zor koşullarda kurban kesmek halkımızın geniş kesimlerine, özellikle de sınırlı gelire sahip olanlara gerçek anlamda zarar verecektir."

Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, Fas'tan Endonezya'ya kadar geniş bir İslam coğrafyasında milyonlarca Müslüman tarafından kutlanacak. Kurbanlık satın almak isteyen bazı ailelerin borç aldığı veya kredi çektiği de biliniyor.

Aylık asgari ücretin yaklaşık 3.000 Fas dirhemi (11.000 TL) olduğu Fas'ta bir koyunun satın alma fiyatı çoğu zaman aylık hane halkı kazancını aşabiliyor.

Fiyatlar o kadar fahiş hale geldi ki, Fas Vatandaşlık Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun geçen yıl yaptığı ankete katılan ailelerin yüzde 55'i koyun satın alma ve kesim ile pişirme için gereken mutfak eşyalarının masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

Fiyat artışları, otlak alanların azalması ve meraların giderek seyrekleşmesinin çobanlar ve çiftçiler için yem maliyetlerini artırmasından kaynaklanıyor.

Fas Tarım Bakanı bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, bu sezon yağışların son 30 yılın yıllık ortalamasının yüzde 53 altında olduğunu ve ülkede en son hayvan sayımının yapıldığı 2016'dan bu yana koyun ve sığır sürülerinin yüzde 38 oranında azaldığını dile getirdi.

Ülke son yıllarda Romanya, İspanya ve bu yıl 100.000 koyun ithal etmeyi planladığı Avustralya da dahil olmak üzere hayvan ithalatını sübvanse etti.

Fiyatları sabit tutmak amacıyla Fas bu yıl canlı hayvan ve kırmızı et üzerindeki ithalat vergilerini ve KDV'yi kaldırdı.

Akdeniz ülkesi yaklaşık 30 yıldır ilk kez Kurban Bayramı'nda vatandaşlarından bayram ziyafetinden vazgeçmelerini talep ediyor.

Fas, büyük ölçüde tarımsal bir ülkeden, Orta Doğu ve Afrika'nın en modern altyapısına sahip şehirleriyle karma bir ekonomiye dönüşmüş olsa da, gıda fiyatları birçok insan için mücadele konusu olmayı sürdürüyor.