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KÜRESEL ANLAŞMA: Türkiye dijital vergiyi kaldırma konusunda ABD ile anlaştı!

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TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin yeni kurallar ve mevcut dijital hizmet vergilerine geçiş süreciyle ilgili bir duyuru paylaştı.
KÜRESEL ANLAŞMA: Türkiye dijital vergiyi kaldırma konusunda ABD ile anlaştı!

ABD ile Türkiye dijital hizmet vergisinden yeni bir küresel anlaşmaya geçiş konusunda anlaştı.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Pazartesi akşam yapılan açıklamada, halihazırda Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile sağlanan anlaşmaya Türkiye’nin de dahil edildiği belirtildi.

137 ülke tarafından imzalanan küresel anlaşma, en büyük çok uluslu şirketlerin karlarının bir kısmını yeniden tahsis edilmesini ve yüzde 15’lik bir küresel minimum vergi oranı belirlenmesini öngörüyor.

Anlaşma ayrıca, ülkelerin Google Inc. ve Facebook Inc. gibi teknoloji devlerinin gelirlerini hedefleyen ve ABD ile ticaret gerilimlerinin artmasına yol açan dijital vergi önlemlerine son verilmesi çağrısında bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da açıklama yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır” denildi.

Açıklamada, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, bu uzlaşı kapsamındaki taahhütler konusunda ortak bir anlayışa sahip olunması için yakın temasta kalacak ve bu konuda görüş farklılıkları olması halinde bu durumu yapıcı diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklardır” ifadeleri yer aldı.

ABD Ticaret Temsilciliği ofisi, bir dizi ülkenin dijital vergi önlemleri hakkında soruşturma başlatmış ve ticari misilleme önlemleri tehdidinde bulunmuş, ancak bu önlemleri 29 Kasım’a kadar askıya almıştı. Potansiyel tarifelerle hedeflenen Hindistan hariç tüm ülkeler ABD ile bir anlaşma imzalamış oldu.

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