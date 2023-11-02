Gürcistan Üniversitesi'nden Jenna Jambeck'in liderliğinde ABD ve Avustralya'daki araştırmacılardan oluşan bir ekip, dünya okyanuslarındaki plastik atık miktarlarını analiz etti. Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir rapora göre küresel suları en çok kirleten ülkeler şu şekilde sıralandı.
1- Çin - 8.8 metrik ton
2- Endonezya - 3.2 metrik ton
3- Filipinler - 1.9 metrik ton
4- Vietnam - 1.8 metrik ton
5- Sri Lanka - 1.6 metrik ton
6- Mısır - 1 metrik ton
7- Tayland - 1 metrik ton
8- Malezya - 0.9 metrik ton
9- Nijerya - 0.9 metrik ton
10- Bangladeş - 0.8 metrik ton
11- Brezilya - 0.5 metrik ton
12- ABD - 0.3 metrik ton
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