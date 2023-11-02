Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan dünya okyanuslarındaki plastik atık miktarlarının analiz edildiği rapora göre, küresel suları en çok kirleten ülkeler şöyle sıralandı...

Gürcistan Üniversitesi'nden Jenna Jambeck'in liderliğinde ABD ve Avustralya'daki araştırmacılardan oluşan bir ekip, dünya okyanuslarındaki plastik atık miktarlarını analiz etti. Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir rapora göre küresel suları en çok kirleten ülkeler şu şekilde sıralandı.

1- Çin - 8.8 metrik ton

2- Endonezya - 3.2 metrik ton

3- Filipinler - 1.9 metrik ton

4- Vietnam - 1.8 metrik ton

5- Sri Lanka - 1.6 metrik ton

6- Mısır - 1 metrik ton

7- Tayland - 1 metrik ton

8- Malezya - 0.9 metrik ton

9- Nijerya - 0.9 metrik ton

10- Bangladeş - 0.8 metrik ton

11- Brezilya - 0.5 metrik ton

12- ABD - 0.3 metrik ton