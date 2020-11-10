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Kutlu Evren: "Atatürk, Türk Milletinin İlham Kaynağıdır"

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Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Kutlu Evren: "Atatürk, Türk Milletinin İlham Kaynağıdır"

Evren yayınladığı 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:

“Tarihsel sürece bakıldığında Türk Milletine her zaman ilham kaynağı olan, liderliği, ilerici görüşüyle, modern dünyaya bakışı, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygısı, olağanüstü devrimleri, gençlere ve kadınlara kattığı değer paha biçilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişinin simgesi ve Türk Ulusunun yeniden dirilmesinde en büyük güç kuşkusuz Atatürk’tü.

Atatürk, Kıbrıs Türklerinin de her zaman gönlünde yer tutmuş, Ata’nın yaptığı devrim hareketleri yakından izlenmiş ve uygulanmıştır. Bugün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde unutulmadığı gibi, KKTC’de de Kıbrıs Türk halkı O’nu unutmadı. 

Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan ve Türk halkına başkomutanlık yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82’inci yılında, sevgi, saygı, özlem ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun”

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