  • BIST 87.702
  • Altın 249,807
  • Dolar 6,0114
  • Euro 6,7283
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

“Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın

» »
“Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın yapılıyor.
“Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın

Etkinlik, saat 09.30’da  Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğiyle, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yürütülen projenin açılış konuşmalarını ,Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTSO Başkanı Candan Avunduk yapacak.

Projenin sunumu KTTO İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem ile KTSO Genel Sekreter Yardımcısı ve İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum tarafından gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sennaroğlu açıklama yaptı! haberler gerçek dışı dedi Tarım ile ilgili sorular sordu!16 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
  • Yeniboğaziçi Belediyesi ‘Kıbrıs’ta Engelli Olmak’ isimli söyleşi düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:00
  • Çeler: Bakanlık döneminde gurur verici icraatlar yapmayı başardık16 Mayıs 2019 Perşembe 13:39
  • Ahmet Sennaroğlu İskele'den Bakan Yasemin Öztürk olsun16 Mayıs 2019 Perşembe 13:11
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?16 Mayıs 2019 Perşembe 12:34
  • Kavga hastanede bitti16 Mayıs 2019 Perşembe 12:13
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor16 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • HP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor, gündem hükümet kurulması16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
  • UBP- HP Hükümeti kurulmasında sona doğru, yeniden bir araya geliyorlar16 Mayıs 2019 Perşembe 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti