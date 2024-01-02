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Kuzey Kore artık Güney Kore'den ümidi kestiğini duyurdu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin artık Güney Kore'yle uzlaşma ve yeniden birleşme arayışında olmayacağını duyurdu.
Kuzey Kore artık Güney Kore'den ümidi kestiğini duyurdu

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre, Kim Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkileri, "iki düşman ülke, savaştaki iki muharip devlet arasındaki ilişkiler" olarak tanımladı.

Kuzey Kore lideri, "Güney'le ilişkimizin gerçeğini kabul etme ve netleştirme zamanı geldi. Bizi 'baş düşman' ilan eden, sadece rejimimizi yıkmayı hedefleyen, kendine katarak birleşmeyi isteyen insanlarla bir anlaşma yapmamızın hata olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1953'teki Kore Savaşı'nın ardından ayrılmıştı.

Çatışmalar bir ateşkes anlaşmasıyla sonlansa da, barış anlaşması imzalamayan iki ülke teknik olarak hâlâ savaşta.

Aradan geçen onlarca yılda iki Kore ülkesi arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlese de, Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve Güney Kore'nin ABD'yle yaptığı ortak tatbikatlar son yıllarda gerilimi artıran faktörler oldu.

Konuyla ilgili CNN'e konuşan, düşünce kuruluşu Doğu Asya Uluslararası İlişkiler Ağı'ndan (EAIR) Hoo Chiew-Ping, "Bu açıklama, Kore yarımadası için kritik bir dönüm noktası. Gelecekteki Güney Kore yönetimlerinin uzatacağı zeytin dalı Kuzey Kore tarafından şiddetli bir şekilde reddedilecek" diye konuştu.

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