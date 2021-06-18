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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD İle Hem Diyaloğa Hem Çatışmaya Hazır Olmalıyız

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile hem diyaloğa hem de çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Kim, "Özellikle de çatışmaya tam olarak hazır olmalıyız" dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD İle Hem Diyaloğa Hem Çatışmaya Hazır Olmalıyız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile hem diyaloğa hem de çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Kim, "Özellikle de çatışmaya tam olarak hazır olmalıyız" dedi.

Daha önce Joe Biden yönetimiyle ilişkiler konusunda Kim Jong-un'dan böyle bir açıklama gelmemişti.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin başkent Pyongyang'da süren Merkez Komite Toplantısı'nda konuşan Kim, "Devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınmanın çıkarlarını korumak, barışçı bir ortamı ve Kuzey Kore'nin güvenliğini güvence altına almak gerekiyor" dedi.

Kim ayrıca Kuzey Kore'nin her tür gelişmeye "anında ve net" tepkiler vereceğini, "Kore Yarımadası'ndaki durumun istikrarlı bir şekilde kontrolünü elinde tutma çabalarına odaklanacağını" da kaydetti.

Kuzey Kore lideri bir önceki konuşmasında ise ülkenin gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Biden, Kim için 'Haydut' demişti

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında Kim için "haydut" demişti.

Biden'ın yemin töreninden birkaç gün önce Kuzey Kore, yeni bir füzesini tanıttığı dev bir askeri geçit töreni düzenlemişti.

Kuzey Kore, Biden'ın ülkeyi "küresel güvenlik için ciddi bir tehdit" olarak nitelendirmesine de tepki göstermişti.

ABD ise Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını hedeflemeye devam edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Politikamız büyük bir pazarlığa odaklanmayacak. Stratejik sabra da dayanmayacak" dedi.

Jen Psaki ABD'nin "diplomatik yolların da deneneceği ölçülü ve pratik bir yaklaşım" içinde olacağını söyledi.

Kim, Trump'la üç kez görüşmüştü

Kim Jong-un, Biden'ın selefi Donald Trump ile üç kez görüşmüş fakat nükleer silahsızlanmaya yönelik görüşmeler bir süre sonra kilitlenmişti.

BBC'ye konuşan Seul'deki Ewha Kadın Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Leif-Eric Easley "Biden yönetimi topun Kuzey Kore'de olduğunu söyledi" diyor ve şu yorumu yapıyor:

"Kuzey Kore iç politikaya odaklanmayı sürdürüyor ve Washington'dan çok daha büyük teşvikler görmek istiyor. Pyonyang yönetimi müzakerelere ancak pandemi sonrası ekonomisinin güçlendiğini gösterdikten ve tehditkar bazı askeri denemeler yaptıktan sonra geri dönebilir."

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