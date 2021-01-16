KVKK'dan Whatsapp açıklaması:Yapılabilecek bir şey yok

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir açıklama yayınladı.Son zamanlarda gündem olan Whatsapp ile ilgili yapılabilecek bir şey olmadığını belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Anlık Mesajlaşma, Sosyal Medya ve Sesli/Görüntülü Haberleşme Yazılımlarının Veri Kullanımı Hakkında Açıklama

Son zamanlarda gerek mobil cihazlar gerekse kişisel bilgisayarlarda kullanılmakta olan anlık mesajlaşma, sosyal medya ve sesli/görüntülü haberleşme yazılımlarını geliştiren firmaların, bu yazılımları kullanmakta olan kullanıcılarının kişisel verilerini diğer üçüncü taraflarla paylaşabileceği ile ilgili haberler kamuoyunu meşgul etmektedir.

Bahse konu uygulamalar kullanılmaya başlanmadan önce kullanıcılardan bir sözleşme metni vasıtasıyla onay talep edilmektedir. Sözleşme metinlerinde kullanıcıların hangi bilgilerinin ne amaçla hangi taraflarla ne şekilde paylaşılacağına dair bilgilendirme detaylı şekilde yer almaktadır. Sözleşme kabulünden sonra kullanıcıların verileri sözleşme çerçevesinde paylaşılabilmektedir. Bu nedenle sözleşmelerde yer alan verilerinin paylaşılmasını kabul etmeyen kullanıcıların sözleşmeyi reddederek uygulamayı kullanmaktan vazgeçmesi dışındaki hiçbir yöntem, uygulamanın kullanılmaya devamı halinde bahse konu verilerin paylaşılmasına engel teşkil etmemektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.