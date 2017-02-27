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" Lağım sularından dolayı hasta olacağız"

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" Lağım sularından dolayı hasta olacağız"
Minareliköy’de Barış Sokak’ta satın aldığı eve, komşusunun tuvalet borusunu, bahçesine akıtmasından dolayı evine giremeyen ve sağlığının tehlikeye girmesinden endişe duyan Mustafa Bürsev, yetkililerin olaya müdahale etmesini bekliyor.

Taner ULUTAŞ

Bürsev, konuyu Değirmenlik Belediyesi ile Çevre Bakanlığına bildirmesine ve tedbir alınmasını istemesine karşın hala daha hiçbir girişim yapılmadığından dolayı şikâyetçi oluyor.

Barış Sokaktaki evinin bahçesinin fosseptik çukuruna dönüştüğünü dile getiren LTB çalışanlarından Mustafa Bürsev lağım sularından dolayı ailesi ile kendi sağlığının tehlikeye girdiğini öne sürüyor.

Lağım sularından dolayı etrafa pis koku yayıldığını ve insan sağlığını tehlikeye soktuğunu belirten Mustafa Bürsev, durumu yetkililere ilettiğini ancak bugüne kadar herhangi bir girişim yapılmadığını belirtiyor.

Mustafa Bürsev yaptığı açıklamada,” Ağustos 2016 tarihinde Minareliköy’de ev satın aldım. Evi almasına aldım da keşke almasaydım. Ev yerine dert aldım. Evi aldıktan sonra evimin bahçesine komşunun tuvalet borusunun pis suları akıttığını gördüm. Komşuma bu durumu düzeltmesini rica ettim. Ancak komşum önce tamam demesine rağmen sonrasında nedenini anlamadığım sebeplerden bu durumu düzeltmedi” dedi.

Mustafa Bürsev açıklamasına devamla, “konuyu Değirmenlik Belediyesine oğlum ile birlikte bildirdim ve şikâyette bulundum.  Daha sonra Çevre Dairesine giderek konuya el atmaları ricasında bulundum.  Ancak halen lağım suları benim bahçeye akıtılmaya devam ediliyor. Lağım sularından dolayı hasta olacağız.  Yetkililerin artık bu duruma el atmasını ve gerekeni yapmasını bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

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