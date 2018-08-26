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LAÜ akademisyeninden Lefke ile ilgili yayına önemli katkı

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Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elnur Ağayev’in editörlüğünü yaptığı “Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” adlı kitap Lefke Avrupa Üniversitesi tarafından yayınlandı.
LAÜ akademisyeninden Lefke ile ilgili yayına önemli katkı

LAÜ'den verilen bilgiye göre, bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitabın Lefke’nin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yaşamına ışık tutmakta olduğunu belirten Ağayev, eserde Lefke ile ilgili 27 akademik çalışmanın bir araya getirildiğini ve bu çalışmalardan 18’inin daha önce değişik kaynaklarda yer aldığını, 9 çalışmanın ise ilk defa yayınlandığını ifade etti.

“Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabını hazırlamak fikrinin ortaya çıkışından bahseden Ağayev, değerli ilim adamı, kıymetli insan, Lefkeli ve Lefke sevdalısı Harid Fedai ile 2015 yılının Nisan ayında bir çalışmadan dolayı bir araya geldiklerini ve yapılan sohbet sonrasında Lefke ile ilgili şimdiye kadar yazılan makaleleri ve sunulan bildirileri bir araya getirip bir Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabını hazırlamak düşüncesinin doğduğunu belirtti.

Kitaba Kıbrıs araştırmalarının duayen isimleri destek verdi

Lefke ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının azlığı nedeniyle kitap hazırlamak düşüncesiyle yola çıkan Ağayev, Lefke çalışmaları yapma konusunda Kıbrıs araştırmalarının duayen isimleri Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Prof. Dr. Ulvi Keser, İsmail Bozkurt, Tuncer Bağışkan, Oğuz Yorgancıoğlu, Doç. Dr. Nazım Beratlı, Gülgün Serdar’ın çalışmalarıyla kitaba destek olduklarını belirtti. Bu çalışmayla dikkatleri alana çekmek istediklerini söyleyen Ağayev, Lefke araştırmaları ile ilgili şu tespitlerde bulundu: “Lefke Kıbrıs adasının eksi yerleşim yerlerinden biridir. Lefke’nin bu özelliği bölgede dolaşırken yaşayan her tarihi izde karşımıza çıkmaktadır. Lefke ile ilgili yapılan çalışmalar da sayılıdır. Kitapta bu çalışmaları bir araya getirip ve onlara yenilerini eklemekle bir Lefke Araştırmaları alanı açmayı amaçladık.”

Kitapta yer alan makalelerin içeriğine de değinen Ağayev, buradaki amacın ayrıntılı bir Lefke Tarihi yazmak olmadığından kronoloji takip edilerek değişik dönemde Lefke ile ilgili siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel anlamda yapılan çalışmaların bir araya getirildiğini ifade etti. Çalışmada katkı koyan yazarlara, kitabın baskısını gerçekleştiren Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e teşekkür eden Ağayev, “Umarım bu çalışma Lefke okumaları yapanlar için bir kaynak niteliği taşıyacak ve ayrıca Lefke ile ilgili çalışma yapanların başucu kitabı olacaktır” temennisini de dile getirdi.

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