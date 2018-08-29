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LAÜ’de “Güncel Dental Teknolojiler” anlatıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Güncel Dental Teknolojiler”konulu konferans düzenlendi.
LAÜ’de “Güncel Dental Teknolojiler” anlatıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Güncel Dental Teknolojiler” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Başkent Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Erkut, sunumunda Diş Hekimliğinde son gelişmeler ve Diş Hekimi-Diş Protez Teknikeri arasındaki uyumlu çalışma yöntemleri ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaştı.

 

Diş Hekimliğinde Protetik Diş Tedavisini, eksik veya kaybedilmiş dişlerin yerine yenilerinin getirilmesi çalışmaları olarak tanımlayan Erkut, tedavi şeklinin sabit restorasyonlar, bölümlü protezler ve tam protezler ile yapılabildiğini belirtti.

 

“Diş Hekimliğinde Protetik Diş Tedavisi, fonksiyon, biyolojik bütünlük ve estetiğin optimum olarak dengelenmesi gereken bir disiplindir. Protetik diş hekimliğinde protez üretiminde hekim ve teknisyenin kuracağı diyaloğun üst seviyede olması son ürün olan protezin başarısı için elzemdir” diyen Erkut konuşmasında, ayrıca gelişen teknolojinin alana yansımalarının hem hekim hem de teknisyen tarafından takibi ve değerlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

 

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Diş Protez Teknikerliği Bölümü ile Diş Hekimliği Fakültesi arasındaki uyumlu çalışma yöntemleri bilimsel olarak bu alandaki araştırmalara ışık tutacaktır” diyen Erkut, ayrıca sunumunda konuları detaylandırarak hekim-teknisyen diyaloğu ile ilgili önerileri ve günümüzün diş hekimliğindeki güncel teknolojiler üzerine detaylı bilgiler aktardı. 

Erkut, diş sağlığı merkezlerinde bulunan bilgisayar destekli teknolojilerin hastaların protez ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verdiğini veBilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim teknolojileri kullanılarak, hastaların diş protez tedavisi isteklerine daha hızlı, daha kolay ve daha doğru çözümler bulunduğunu ve  bu yöntemlerle protezlerin en ince detayla hazırlandığını ifade etti.

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