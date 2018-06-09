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LAÜ’de  “Hayalimdeki Oyuncak” materyal sergisi ilgi gördü

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Temaları farklı olan materyaller sergilendi
LAÜ’de  “Hayalimdeki Oyuncak” materyal sergisi ilgi gördü

Lefke Avrupa  Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından “Hayalimdeki Oyuncak” materyal sergisi  düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Fakültesi Fuayesi’nde düzenlenen sergide, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Lalehan Durusoy Yarkın öncülüğünde ‘Materyal Tasarımı’ dersi kapsamında, öğrencilerin hazırladıkları farklı temalardaki materyaller yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Yarkın, okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimine yönelik bilgi ve beceriler doğrultusunda eğitici oyuncak tasarımının nasıl olması gerektiği konusunda öğrencilerin eğitim aldıklarını söyledi. “Serginin amacı, okul öncesi öğretmen adaylarına materyal tasarımı ve araç-gereç ile ilgili eğitim, yöntem ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazandırmaktır” diyen Yarkın, konuşmasının sonunda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sergiye katkıda bulunan tüm öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi. 

Çağanağa: Sergide tasarlanan eğitici oyuncaklar bölge okullarına bağışlanacak

Sergide konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimsediğini ve bu amaca yönelik eğitimler verdiklerini söyledi. Yaparak yaşayarak öğrenme prensibi ile verilen derslerin bir örneği olan materyal tasarımı dersinin ürünlerini, geleceğin yetişkini olacak olan çocuklar ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çağanağa, sergiyi ziyarete gelen Lefke İstiklal İlkokulu ve Yedidalga ilkokulu 4 yaş ve anasınıflarını oluşturan 5 yaş grubu öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti. Ayrıca 80’e yakın çocuğun ziyaret ettiği sergide tasarlanan eğitici oyuncakların bölge okullarına sergi sonrası bağışlanacağını dile getiren Çağanağa, Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimlerine katkı koyacak materyallerin tasarımının önemli olduğuna, motor ve bilişsel becerilerin gelişiminde ders materyallerine çok ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

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