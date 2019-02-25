Lefke Beceremedi

Zor da olsa Lefke’yi de yenerek arka arkaya üçüncü galibiyetini alan Yeşilova, hocaları Toygar Davulcu ile çıkışa geçti.

İlk yarıda özellikle Hamis’in orta sahadaki çalışkanlığı, adrese teslim pasları ve Esin’e yaptığı asistle golü bulması, Yeşilova’nın ona ne denli ihtiyacı olduğunun kanıtı oldu. İkinci yarının başında yorulunca oyundan alındı, onun eksikliğinin önemi ortaya çıktı.

Savunmada Binya tek başına takım gibi. Top ayağındayken oyunu kuruyor, rakip hücum oyuncularına topu vermiyor, kazandığı topları da arkadaşlarına aktararak takımı rahatlatıyor.

Golü bulduktan sonra özellikle sol kanattan Yasin’le, ortadan Hamis’le ataklarını sıklaştıran Yeşilova ikinci golü bulamadı.

İkinci yarının başında Hamis’in yerine İlyas girdi, Yeşilova’da büyü bozuldu. Bu, İlyas’ın kötü oynamasından değil, kaptırdıkları toplardan sonra sol kanatta Burak’ın, ortada Makou’nun geriye gelmemesinden kaynaklandı. Makou, dün kötü günündeydi. Hem kaptırdığı toplardan sonra geri gelemedi, hem kendisine verilen pasları arkadaşları yerine rakip futbolculara attı. Savunmada oynayan Mejdi, yatıp kalksın, maçın son dakikaları içinde topu eli ile ceza alanı içinde oynamasına hakem düdük çalmadı.

Lefke, ilk yarıda futbol adına olumlu bir oyun ortaya koyamadı. UzorEmeka, orta sahada çok top kaybetti. Kanatları kullanamadılar. Uzun toplarla rakip savunmanın arkasına top atarak Kasım’ı buluşturmak istediler ama bunu başaramadılar. Kanatlardan da etkili olamayınca, ilk yarıda gol pozisyonu yaratamadılar.

İkinci yarı, Yeşilova Hamis’i oyundan aldıktan sonra orta sahada üstünlüğü ele geçiren Lefke özellikle sağ kanattan Candyile, ortadan UzorEmeka ile, soldan da Yılmaz ile sayısız kez Yeşilova kalesine geldiler. Hatta savunmada oynayan bek ve stoperler bile rakip kalede baskı kurmaya katkı koydular. Şanssızdılar, topları direkten döndü. Hakem penaltı pozisyonunda düdüğünü çalmadı. Hepsi tamam da, çerçevenin içine topu gönderemezseniz, ne denli baskı kurarsanız kurun, sahadan mağlup ayrılırsınız.

Hakem İsfandiyarAçıksöz Süper Lig için henüz hazır bir hakem değil. Mejdi’nin ceza alanı içinde topu elleri açık bir şekilde karşıladığı pozisyonda oyunu devam ettirdi.Yeşilova’nın iki futbolcusu rakip alanda çarpışarak topu kaybetti, hakem Yeşilova lehine faul atışına hükmetti. Olmayan faulleri çaldı, olanları vermedi.Yani, taraf tutma gibi bir şey yok da, Süper Lig için henüz hazır olmayan hakem var diyelim.

Dördüncü hakem Mustafa Öztugay da bir alem. Kenar yönetimin faul beklediği pozisyonda futbolcuya “Oyna” diye bağırıyor. Bu esnada hakem düdüğünü çalıp faulü verse, ne olacak? Sana ne kardeşim; maçı sen yönetmiyorsun. Hakemin kararına ne karışıyorsun.