Lefkoşa, Ağıllar ve Gazimağusa’da Trafik Kazaları: 2 Tutuklama, 5 Yaralı

Lefkoşa, Ağıllar ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam beş kişi yaralanırken, iki sürücü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

15-16 Haziran 2025 tarihlerinde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam beş kişi yaralandı, iki sürücü ise alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.

Lefkoşa'da Dikkatsizlik Kazaya Yol Açtı

15 Haziran’da saat 18.00 sıralarında Lefkoşa Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ahmet Süleyman Uzun (26) yönetimindeki LY 769 plakalı salon araç, dikkatsiz şekilde şerit değiştirirken Yılmaz Demir (27) yönetimindeki ZF 691 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden araç kaldırıma ve ardından orta refüj çelik bariyerlerine çarparak durabildi.

Kazanın ardından her iki sürücü de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Süleyman Uzun Kulak Burun Boğaz Servisi’nde, Yılmaz Demir ise sol kolundaki kırık nedeniyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Ağıllar’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Ağıllar Köyü girişinde, 121 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Şenol Ay (55), yönetimindeki SJ 160 plakalı salon araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir şirkete ait levhaya çarptı.

Sürücü Şenol Ay, alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından tutuklandı.

Gazimağusa’da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

16 Haziran sabahı saat 07.00 sıralarında Gazimağusa-Karpaz Anayolu’ndaki Bahçeler Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Hasan Kebapcı (69) yönetimindeki PM 439 plakalı araç, anayolda öncelik hakkı vermeden dönüş yapınca, Çağdaş Pala (29) yönetimindeki ve 159 miligram alkollü içki tesiri altında olan YJ 258 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle PM 439 plakalı araç savrularak kavşakta bekleyen EZ 740 plakalı araca da çarptı. Diğer araç ise refüje çarparak durdu.

Kazada, Hasan Kebapcı, yolcu Meryem Kebapcı (67) ve Çağdaş Pala yaralandı. Çağdaş Pala sağ el bileğindeki kırık nedeniyle tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer iki kişi acil serviste müşahede altına alındı.

Sürücü Çağdaş Pala, alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından tutuklandı.

Her üç kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor