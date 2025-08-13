Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Alkollü Sürücü Takla Attı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün meydana gelen kazada, 158 miligram alkollü olduğu belirlenen Yasin Gökkaya (E-31), yönetimindeki LV 496 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrederken Aslanköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Araç, yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, Gökkaya “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
