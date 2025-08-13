  • BIST 10971.76
  • Altın 4402.529
  • Dolar 40.7386
  • Euro 47.7759
  • Lefkoşa 42 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 41 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Alkollü Sürücü Takla Attı

» »
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün meydana gelen kazada, 158 miligram alkollü olduğu belirlenen Yasin Gökkaya (E-31), yönetimindeki LV 496 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrederken Aslanköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Alkollü Sürücü Takla Attı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün meydana gelen kazada, 158 miligram alkollü olduğu belirlenen Yasin Gökkaya (E-31), yönetimindeki LV 496 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrederken Aslanköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç, yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, Gökkaya “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenierenköy’de Evinde Ölü Bulunan Şahsın Kesin Ölüm Sebebi Araştırılıyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • PGM, kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilerin polise ulaşmaları çağrısında bulundu13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04
  • Arıklı: Kameralara karşı çıkanlar trafik canavarlarını cesaretlendiriyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:21
  • Gürsel Uzun: Kurum 2022'den sonra Başbakan Üstel'in desteğiyle kendi ayakları üzerinde durmaya başladı13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:03
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kooperatiflerde maaş ödeme sorunu bugün çözülse bile yeniden ortaya çıkacak13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:19
  • Kooperatif'de 5 kişi polise çağrıldı!13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:29
  • Kooperatif İştiraklerinde 44 kişi işten durdurulacak!13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:27
  • Koop-Sen greve devam ediyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:16
  • Koop çalışanları greve ve eyleme devam ediyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:56
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti