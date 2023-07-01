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Lefkoşa – Girne ana yolunda trafik kazası!

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Lefkoşa – Girne ana yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Lefkoşa – Girne ana yolunda trafik kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 17.40 sıralarında, Lefkoşa - Girne ana yolunun Boğazköy mevkiinde, 25 yaşındaki Ali Yemenici, 101 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 263 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 25 yaşındaki Cuma Ceyhan yönetimindeki HD 853 plakalı araca çarptığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği açıklandı. Polisin soruşturması sürüyor.

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