Lefkoşa-Girne anayolunda trafik, su birikintilerinden dolayı tek şeritten veriliyor

Lefkoşa - Girne anayolunda su baskınlarına bağlı su birikintileri olduğundan trafik yer yer tek şeritten veriliyor.
Polis, özellikle Girne gidiş istikametinde seyreden sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Polis Basın Subaylığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Lefkoşa - Girne anayolu, Olbia Sitesi karşısı su taşkını nedeniyle Girne gidiş istikametinde sol şerit içerisinde su birikintisi olduğundan trafik tek şeritten verilmektedir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.
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