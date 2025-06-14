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Lefkoşa ve İskele’de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, toplamda yaklaşık 103 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Üç kişi tutuklanırken, soruşturmalar sürüyor.
Lefkoşa ve İskele’de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı

13 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda üç kişi tutuklandı.

Lefkoşa İsmail Beyoğlu Caddesi’nde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.H.T.A. (E-23)’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Şahsın Küçük Kaymaklı’daki ikametgahında devam eden aramada ise satışa hazır paketler halinde yaklaşık 15 gram daha hintkeneviri türü madde bulundu. Zanlı tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Aynı gün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da S.S.K. (E-25)’nin evinde yapılan aramada yaklaşık 85 gram hintkeneviri, 20 gram sentetik cannabinoid, uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi ve 6.600 TL nakit para ele geçirildi. Zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İskele’de saat 22.30 sıralarında yapılan trafik denetimi sırasında durdurulan araç sürücüsü K.D.E. (E-31) ve yolcu G.R.O. (K-29)’nun ülkede yasal statüleri olmadığı tespit edildi. Tutuklanan şahıslardan G.R.O.’nun evinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram hintkeneviri, içilmiş bir adet uyuşturucu içerikli sigara ve iki adet öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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