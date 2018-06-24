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Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
24.06.2018 18:34
Lefkoşa’da ilk sandık sonucu Thalasemia Merkezi’nde açıklandı Oy dağılımı şöyle:
Mehmet Harmancı: 66
Hasan Sertoğlu: 48
Gencay Eroğlu: 15
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