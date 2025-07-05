Lefkoşa’da İş Yeri Önünden Hırsızlık: 550 Sterlin Çalındı

26 Haziran 2025 tarihinde, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayın zanlısı olarak belirlenen D.M.S.M. (E-23) tespit edilerek tutuklandı.
Olayda, bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan siyah renk bel çantasının içerisindeki para cüzdanından 550 Sterlin nakit para çalındığı belirlendi.
Soruşturma devam ediyor
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