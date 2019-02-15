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Lefkoşa'da kaçak parfüm ve kol saati operasyonu: 2 tutuklama

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Polisin dün gece bir arabada ve iki evde yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu.
Lefkoşa'da kaçak parfüm ve kol saati operasyonu: 2 tutuklama

Polisin dün gece bir arabada ve iki evde yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma çerçevesinde iki kişiyi tutukladı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Ortaköy’de dün akşam 20.00 sıralarında B.T.’nin (E-29) kullandığı araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 parfüm ve 9 kol saati ve söz konusu şahsın Girne’deki evinde yapılan aramda 30 kol saati bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.’nin (E-27) evinde yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 10 parfüm bulundu.

Polis açıklamasında, bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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