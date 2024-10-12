Lefkoşa’da Kapama Saatine Uymayan İşyerine Yasal İşlem

12 Ekim 2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, bir işyerinin yasal kapama saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edildi. Kuralları ihlal eden bu işletmeye karşı yasal işlem başlatıldı.

Kapama saatlerine uymamak, toplum düzeni ve halk sağlığı açısından önemli bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer durumların tekrarlanmaması için denetimlerin sıkılaştırılacağını ve kurallara uymayan işletmelere gereken yaptırımların uygulanacağını belirtti. Soruşturma devam ediyor.