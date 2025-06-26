Lefkoşa’da Sahte Ehliyet Skandalı: 21 Bin TL Dolandırdı

2025 yılı Haziran ayında Lefkoşa’da meydana gelen olayda, M.Ş. (E-42) isimli şahıs, bir kişiye KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı vaadinde bulunarak 21 bin TL’yi sahtekarlıkla temin etti. Şüpheli, mağdur adına yurt dışında sahte olarak düzenlettiği sürüş ehliyetini teslim ederek tedavüle sürdü.
Olayın tespiti üzerine M.Ş. tutuklanırken, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.