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Lefkoşa’da Trafikten Kaçan Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza!

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında “dur” ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan 16 BJZ 154 plakalı motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit etti.
Lefkoşa’da Trafikten Kaçan Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında “dur” ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan 16 BJZ 154 plakalı motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit etti.

Elektronik Denetim Sistemi (EDS) üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu sürücüye toplam 149.968 TL para cezası ile birlikte 345 ceza puanı verildi. Polis ekipleri, yasal işlemlerin ardından motosiklete de el koydu.

Yetkililer, trafik kurallarına uymanın hem can hem de mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, denetimlerin artarak süreceğini vurguladı.

 

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