  • BIST 1.544
  • Altın 402,637
  • Dolar 6,9865
  • Euro 8,4291
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu!

» »
Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağının devam etmesine rağmen uyuşturucu ticareti yapanlara Narkotik Polisi göz açtırmıyor.
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu!

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağının devam etmesine rağmen uyuşturucu ticareti yapanlara Narkotik Polisi göz açtırmıyor. Alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantısı olan zanlı Abdullah Ahmad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olayla ilgili olguları aktardı. Çavuş, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından yapıldığını belirterek, zanlının tasarrufunda bulunan üzerinde NFC yazılı naylonda yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Çavuş, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti. Çavuş, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı. Zanlının gönüllü ifade vermediğini söyleyen Çavuş, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini kaydetti. Çavuş, soruşturma kapsamında aranmakta olan 2 şahsın söz konusu olduğunu ve zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimlerden ve nasıl aldığının araştırılacağını ifade ederek, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz etki edebilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

mahkeme---ahmad.jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19: Bir hasta daha vefat etti!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:58
  • Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı17 Şubat 2021 Çarşamba 12:41
  • Öztürkler: Mezun konumundaki 17 binin üzerinde öğrenci aşamalı gelecek17 Şubat 2021 Çarşamba 12:37
  • 1 Nisan'dan itibaren AŞI ile gelenlere karantina olmayacak!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:35
  • "Asgari Ücret" yeniden görüşülecek! Ne kadar olacak?17 Şubat 2021 Çarşamba 12:34
  • Amcaoğlu: Eğitimin önü açılırsa tüm sektörlerin önü açılır17 Şubat 2021 Çarşamba 12:33
  • Türk Kızılay’dan KKTC'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği17 Şubat 2021 Çarşamba 12:27
  • Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:17
  • İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 593'e ulaştı17 Şubat 2021 Çarşamba 12:13
  • Acı kayıp! Engin Naşit yaşamını yitirdi17 Şubat 2021 Çarşamba 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti