Lefkoşalı Berberlerden Destekvari Eleştiri

Lefkoşalı Berberler, İskele’de ki Salih Sarıcaoğlu adlı Meslektaşlarına Sahip Çıkarak, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile Berberler Birliği’ni Eleştirdi..

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir grup berber ve kuaför, geçtiğimiz günlerde iskele bölgesinde mesleğini icra eden Salih Sarıcaoğlu isimli meslektaşlarına sahip çıkarak, Kıbrıs Türk Berberler Birliği Başkanı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasını Meslektaşlarına sahip çıkmadıkları için eleştirdi.

Lefkoşalı berberler ortak açıklamalarında şunları söyledi;

Dünyada ve ülkemizde insanlığı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığa yakalanma olasılığı ile kontrole gitmiş olan meslektaşımız Salih Sarıcaoğlu’nun PCR test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen müşterileri bu durumdan dolayı tedirgin olmuş ve bu meslektaşımızın salonuna gitmemektedir. Gerçek olan ise meslektaşımız bütün hijyenik kurallara uyduğu için temiz kalmıştır kendisini tebrik ederiz.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve Berberler Birliği bu ismi geçen meslektaşımıza sahip çıkmamıştır. Halbuki maddi ve manevi bakımdan yıllarca oda ve birlik, yıllık üyelik aidatı adı altında her üyeden 480 TL para almaktadır. Fakat hiç bir meslektaşımızın hakkını savunmamaktadır, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası esnafın yanında değildir.

Uyarıyoruz..!

Elinde çantayla sokak sokak gezen ve sanayi bölgelerinde gezici tıraş yapan berberler var. Bu şahıslar ucuza tıraş yapınca halkımız bunlara itibar gösteriyor ve uyarıyoruz. Hiç bir hijyenik kurala uymayan bu şahıslar sizden önce kimi tıraş yaptı ve sizden sonra kime gidecek. Covıd-19 a yakalanma riskleri yüksek…

Yukarıda belirttiğimiz covid-19 hijyenik konusunda sağlık sektöründen sonra bilen ve uygulayan berberlerdir. Antibakteriyel spreyler, sterilatörler, kuru ve buharlı olmak şarti ile UV ışını sterilazyon gibi ekipmanları pandemi sürecinden öncede kullanıyorduk. Buna ek olarak Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin belirlediği covid-19 bulaşıcı hastalığın önlenebilmesi için uygulamaya koyduğu tek kullanımlık havlu saç penuarı, eldiven ve maske kullanıyoruz.

Ayrıca… Biz Berberlerin sorunlarına kimse kulak vermedi, vermiyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası kredi için esnaftan 3 memur kefil istiyor veya şahıs çeki olmak kaydıyla 5 çek yaprağı istiyor. Çektiğimiz kredi henüz elimize geçmeden odanın belli bir hissesini satarak alacağımız miktar aşağılara düşüyor.. KTEZO esnafını koruyan, savunan değil, esnafının kredi almasını zora sokan tek kuruluştur. KKTC genelinde faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımızla istişare ederek KTEZO’ya karşı eylem planımızı ilerleyen zamanda açıklayacağız.

Ayrıca berberlere yönelik bütün tedbirleri en üst seviyede alıp 65 gün salonlarımızı kapattık. 65 gün sonra yeni talimatlar uygulayarak salonlarımızı açtık. Bizlere yönelik hiç bir mahsuplaşma yapılmadı. Bütün sektörlere KDV indirimi yapılırken berberlerin KDV’si %16 da kaldı. Kalkınma Bankasından bütün birliklere %4 den 1 yıl ertelemeli kredi verilirken berberler bu işin dışında bırakıldı. Hükümet Esnaf kredisi çıkarttı fakat bankalarla faiz oranında anlaşamadıkları için o da iptal edildi. 65 gün kapalı olduğumuz süre içinde geçim sıkıntısı çektiğimiz dönemde vergide af çıkartıldı. Bu süre 12 ay ile sınırlı iken berberler %16 KDV ödeyerek mevcuttaki taksitlendirmenin borcunu nasıl ödesin.

Biz bu sürenin 36 aya çıkarılmasını veya berberlerin KDV borçlarını ödeyinceye kadar %5 e indirilmesini diğer birliklere sunulan imkânların bizlere de sunulmasını talep ediyoruz.

Biz aşağıda isimleri olan Berberler olarak bu ortak açıklamayı yapma gereği duyduğumuzu kamuoyuna bildiririz…

Rauf Tosun

Hüseyin Çelik

Ahmet Asi

Kamil Racioglu

Kamil Kanlı

Selim Kanlı

Cafer Özbudak

Kenan Aytekin

Hilmi Ok

Halit Tokuş

Hasan Çelik

Mahmut Bilgin