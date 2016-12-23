Libya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!

Hava korsanlarının uçağı patlatmakla tehdit ettiği bildiriliyor.

Libya'da devlete ait Afrikiye Havayolları'na ait iç hat seferi gerçekleştiren ve içinde 118 kşi bulunan bir yolcu uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta'ya iniş yaptı.

Times of Malta gazetesi internet sitesinde, Airbus A320 tipi uçağın iki kişi tarafından kaçırıldığını ve hava korsanlarının uçağı patlatmakla tehdit ettiğini bildirdi.

Uçağın Libya'nın güneybatıdaki Sebha şehrinden Trablus'a gittiği belirtildi.

Malta Havaalanı, Libya'dan gelen bir uçağın iniş yaptığını ve uçakta iki hava korsanının varmış gibi göründüğünü açıkladı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.