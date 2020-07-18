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Libya'da Türkiye ile Mısır arasında çatışma çıkar mı?

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Libya'da Türkiye ile Mısır arasında çatışma çıkar mı?
Libya'da Türkiye ile Mısır arasında çatışma çıkar mı?

Rus siyaset bilimci Timur Ahmetov, Libya’da Türk ve Mısırlı askerler arasında doğrudan çatışma beklemediğini belirtti.

Ankara’da yaşayan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Sputnik’e açıklamasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin Libya’ya müdahale edebilecekleri yönündeki mesajını değerlendirdi.

Ahmetov, “Libya’daki sorunun, Türkiye ve Mısır arasında doğrudan çatışmaya varacağını düşünmüyorum. İki taraf da çatışmayı derinleştirme riskini göze alamaz. Gerçi Mısır silah sevkiyatını ve aşiretleri Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı mücadeleye çekme girişimlerini artırmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Mısır’ın başlıca amacının, Türkiye’yi doğuya, petrol bölgeleri yönünde ilerlemekten vazgeçirmek söyleyen uzman, “Türkiye içinse şimdi önemli olan Libya’da onun için uygun şartlarda politik süreci başlatmak. Bölgede yeni bir Arap ülkesiyle doğrudan silahlı çatışmaya girmek Ankara için en iyi senaryo değil” dedi.

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