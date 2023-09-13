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Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 300

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Libya'nın doğusundaki Derne şehrinde sel sebebiyle ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığı, binlerce kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.
Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 300

Libya'nın resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi.

Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp" ifadelerine yer verildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

 

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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