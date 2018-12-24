Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocukları tiyatro ile buluşturdu

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocukların iletişim becerilerini ve öz güvenlerini geliştirmek için birçok sanatçı ile farklı yaratıcı okuma çalışmaları yürütüyor.

LimasoL Sosyal Sorumluluk Kurumu 5 yıldır Çocuk Tiyatrosuna destek veriyor

Bu çalışmaların yanısıra çocuk tiyatrosuna da destek veren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu 5 yılda 4 farklı çocuk oyununa destek verdi ve 27 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

“İki Bavul Dolusu” “Canını en çok ne Yakar? ” ve “Soytarılar Okulu” adlı oyunlardan sonra bu yıl da So Kolektif tiyatro ekibinin hazırladığı “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli oyuna destek verdi.

Yeni Oyun Çocuklarla Buluşmaya Devam Ediyor

27 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu bu yıl Arabahmet, Çağlayan Cumhuriyet ve Gelibolu ilkokulu öğrencilerini Tabtab’ın beklenmedik serüveni ile buluşturduktan sonra oyunu İskeleye taşıdı. Şht.İlker Karter ilkokulu öğrencileri için özel bir gösterim düzenleyen Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu 500’den fazla çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Çocukların, ve öğretmenlerin yanısıra oyunu izlemeye Limasol Bankası İskele Şube Müdürü Esra Pehlivanoğulları ve Limasol Sosyal Sorumlulul Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinden İpek Halim ile Akıle Tatarlar da katıldı.

Çocuklar tarafından büyük bir ilgi ile izlenen oyun doğa, internet ve bilgi arasıdaki ilişkileri anlatıyor. 45 dakikalık müzikli çocuk oyunu olan Tabtab’ın Beklenmedik Serüveninde Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım ve Fuat Zorali rol alıyorlar.

Bir yıl boyunca farklı ilkokullarda sahne almaya devam edecek olan oyunun yazarı ve yönetmeni olan Erdoğan Kavaz da Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.