LTB, Arızanın Giderilmesi İçin Çalışmalar Başlattığını Duyurdu

Lefkoşa Sanayi Bölgesi mevkiinde oluşan ve Lefkoşa Türk Belediyesi sorumluluğundaki alanda meydana gelen arıza için Dairemize sürekli şikâyet telefonları gelmektedir.
Dairemize gelen şikâyetler ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaptığı basın açıklaması nedeniyle konu araştırılmış ve arızanın DSİ/SİD kontrolünde olmadığı, Belediyenin sorumluluk alanında olduğu tespit edilmiştir. Belediyeden, arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldığı bilgisi alınmıştır.
Önemle duyurulur.
Su İşleri Dairesi
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