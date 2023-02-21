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LTB- Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği iş birliğinde Atatürk Koruluğu Oluşturuldu

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LTB- Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği iş birliğindeAtatürk Koruluğu Oluşturuldu
LTB- Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği iş birliğinde Atatürk Koruluğu Oluşturuldu

Lefkoşa Türk Belediyesi, şehrin yeşil dokusunun arttırılmasına yönelik paydaş sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarına devam ediyor. LTB ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde Küçük Kaymaklı’daki “Atatürk Koruluğu” için ağaç dikimleri gerçekleştirildi.

Alanın çevre düzenlemesine iş insanı Gökhan Necipoğlu da katkı koyarken, fidanların toprakla buluşmasında Atatürk Meslek Lisesi ve Atatürk İlkokulu'dan öğrenciler yer aldı.

Girne Liman Rotary Kulübü, Ankara Esat Lions Kulübü ve Ankara Anadolu Lions Kulübü yetkililerinin de katılım göstererek katkı koyduğu ağaç dikiminde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, deprem felaketi nedeniyle çok zor bir dönem yaşandığını belirtti.

Koruluğun isminin Atatürk olmasının önemine işaret eden Başkan Harmancı, onun aydınlık yolunda, bilime inanan insanlar olarak ilerlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen ise konuşmasında ülkemizde Atatürk isminin birçok yerde kullanıldığını ancak ilk kez bir korulukta isminin yaşatılacağını belirterek, bu ilki birlikte yapmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

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