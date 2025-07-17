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LTB’den Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne motosiklet bağışı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne motosiklet bağışında bulundu.
LTB’den Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne motosiklet bağışı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün araç filosuna katılacak motosikleti Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ’a teslim etti. 

Polis teşkilatının, güvenlik ve asayiş için 7/24 yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirten Harmancı, Lefkoşa Polis Müdürü Kızıltuğ nezdinde tüm polislere zor ve meşakkatli görevlerinde kolaylıklar diledi.

Daha önceleri de polis teşkilatına araç katkıları olduğunu kaydeden Harmancı, son iki yıldır belediye bütçesine koyarak, desteği düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

 

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