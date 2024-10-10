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Lübnan'dan tahliye edilen KKTC vatandaşı Said Ezbek’in yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Lübnan'dan tahliye edilen KKTC vatandaşı Said Ezbek’in yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.
Lübnan'dan tahliye edilen KKTC vatandaşı Said Ezbek’in yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan tahliye edilen KKTC vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle Lübnan’da bulunan ve bölgeden ayrılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte; gerek Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezine, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki Temsilciliklerine ulaşan 24 KKTC vatandaşı ve birinci derece aile bireylerinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi ile Beyrut Limanı’ndan hareketle Mersin Limanı’na ulaştığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, KKTC vatandaşı ve aslen Minareliköylü olan 1949 doğumlu Said Ezbek’in yolculuk halindeyken kalp krizi geçirerek vefat ettiği, merhumun naaşının helikopterle Gülseren Askeri Kışlası’na getirildiği ve Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna nakledildiği de bildirildi

Açıklamada “Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar dileriz. Destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatanımız Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne en kalbi minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.” denildi.

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