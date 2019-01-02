Lute'un bu ayın sonunda gelmesi bekleniyor

Hükümet, BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorununun müzakere yolunu açmak amacıyla görev tanımı çalışmalarını tamamlaması için yeni ziyaretinin ocak ayı sonlarında gerçekleşmesini bekliyor.

Bayan Lute’nin Kıbrıs’a ne zaman beklendiğiyle ilgili KHA’nın sorularını yanıtlayan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Lute’nin açıklamalarına atıfta bulunarak “ocak – şubat” ayında gelmesinin beklendiği yanıtını verdi. Bayan Lute’nin muhtemelen ocak sonunda geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Prodromou aynı zamanda, Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına hazır olduğunu da tekrarladı.

Genel Sekreterin Özel Görevlisi Kıbrıs’ı geçen ay ziyaret ederek, 16 ve 18 Aralık tarihleri olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı ile iki kez görüştü; ancak açıklamalarda bulunmadı.

17 ve 18 Aralık tarihlerinde ise Mustafa Akıncı ile de görüştükten sonra adadan ayrıldı.