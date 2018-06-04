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Lütfen çevremize sahip çıkalım. Başka Lefkoşa, başka KKTC yok

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Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Lefkoşa’da parti ilçe merkezinin bulunduğu sokakta sembolik bir temizlik etkinliği düzenledi.
Lütfen çevremize sahip çıkalım. Başka Lefkoşa, başka KKTC yok

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Lefkoşa’da parti ilçe merkezinin bulunduğu sokakta sembolik bir temizlik etkinliği düzenledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle, farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Eroğlu ve adaylar, zaman zaman halkın da katılımıyla çöpleri topladı, sokağı süpürdü.

DP’den verilen bilgiye göre, etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Eroğlu “Aslında belediyenin asli görevleri arasında bulunan çöpleri temizleme işini bizlerin yapması üzücüdür. Ancak gelinen noktada, çöp toplamayı bile övünç haline getiren bir zihniyetten elbette ki yeterli olmasını bekleyemeyiz. Bizler bugün işe evimizin önünü süpürerek başladık. 24 Haziran’dan itibaren ise tüm Lefkoşa’yı temizlemeye başlayacağız” dedi.

Bugün dünyanın çoğu ülkesinde çöp toplama konusunda hem teknolojik hem de hijyenik birtakım gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Eroğlu, çöp toplamanın sadece çöp bidonlarını boşaltmakla bitmeyeceğini, bidonların düzenli ilaçlanması gerektiğini ama bunun hiç yapılmadığını belirterek “Bizim projelerimiz arasında çöpleri toplayan ve ardından çöp bidonlarını anında yıkayıp ilaçlayan kamyonlar almak da vardır. Bunların maliyetleri öyle sanıldığı kadar çok değildir” diye konuştu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Lefkoşa ve KKTC halkına da seslenen Eroğlu “Bu kent, bu ülke bizimdir, ona gözümüz gibi bakmalıyız. Çevreyi korumalıyız, kirletmemeliyiz. Bu bağlamda tüm halkımıza çevresine sahip çıkması çağrısı yapıyorum. Lütfen çevremize sahip çıkalım. Başka Lefkoşa, başka KKTC yok” ifadelerini kullandı.

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