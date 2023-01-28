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Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, “Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim” dedi.

Emmanuel Macron, Çin’i ima ederek, “Bu emperyalist savaşa karşı gözlerimizi yumarsak kim özgür ve istikrarlı uluslararası bir düzeni savunabilir ki?” ifadesini kullandı ve bu düzenden herkesin sorumlu olduğuna değindi. 

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