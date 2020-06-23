Macron: “Türkiye, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermiyor”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin-ABD karşıtlığının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzgün işlemesini engellediğini dile getirdi.

Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirten Macron, Türkiye’nin tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa'nın çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yaptığını, Güney Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermediğini ve Libya'da yürüttüğü siyasetin uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Emmanuel Macron, Türkiye, bunları yaparak NATO müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.