Mağusa Bölgesi'nde kazanan muhtarlar

24 HAZİRAN 2018 YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ
GAZİMAĞUSA İLÇESİ KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
MUHTARLIK - MUHTAR - TOPLAM OY
AKDOĞAN - AKDOĞAN İsmail Kozanoğlu 972
BEYARMUDU - BEYARMUDU Mustafa Tan 453
BEYARMUDU - ÇAYÖNÜ Musa Yıldırım 159
BEYARMUDU - GÜVERCİNLİK Salahattin Şafak 231
BEYARMUDU - İNCİRLİ Muhammet Mustafa Yeşilleme 191
BEYARMUDU - TÜRKMENKÖY Ayşe Korol 273
GAZİMAĞUSA - ANADOLU MAH Ali Buruk 289
GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAH Özger Ersen 816
GAZİMAĞUSA - CANBULAT MAH Metin Delideniz 973
GAZİMAĞUSA - ÇANAKKALE MAH Abbas Mendeli 791
GAZİMAĞUSA - DUMLUPINAR MAH İmer Çavuşoğlu 720
GAZİMAĞUSA - HARİKA MAH Mustafa Zorlu 197
GAZİMAĞUSA - KARAKOL MAH Tamer Tunç 836
GAZİMAĞUSA - LALA MUSTAFAPAŞA MAH Seydali Haksever 495
GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA Buran Dirensoy 188
GAZİMAĞUSA - NAMIK KEMAL MAH Oğuzhan Karabulut 106
GAZİMAĞUSA - PERTEVPAŞA MAH Kadriye Yardımcı 143
GAZİMAĞUSA - PİYALE PAŞA MAH Rifat Sevindik 350
GAZİMAĞUSA - SAKARYA MAH Mustafa Sarp 1,012
GAZİMAĞUSA - SURİÇİ MAH Nevin Fenercioğlu 510
GAZİMAĞUSA - TUZLA MAH İbrahim Umay 1,039
GAZİMAĞUSA - ZAFER MAH Ali Yeşil 694
GEÇİTKALE - ÇAMLICA Halil Dağsevenler 63
GEÇİTKALE - ÇINARLI Sami Başkan 85
GEÇİTKALE - MALLIDAĞ Ahmet Basri 86
GEÇİTKALE - NERGİSLİ Okan Helvacı 143
GEÇİTKALE - SÜTLÜCE Hüseyin Kaptan 135
GEÇİTKALE - YAMAÇKÖY İsmail Türk 41
İNÖNÜ - DÖRTYOL Salih Erel 526
İNÖNÜ - KORKUTELİ Fettah Karakuzu 271
PAŞAKÖY - ASLANKÖY Adil Onalt 175
PAŞAKÖY - KURUDERE Bülent Şengül 90
PAŞAKÖY - PAŞAKÖY Ali Göktürk 576
PAŞAKÖY - ULUKIŞLA Aynur İş 190
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