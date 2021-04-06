Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların PCR testi pozitif çıktı

Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılmak üzere bekletilen 4 tutuklunun bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tutukluluk talebi le mahkemeye çıkarılmadan önce PCR test yapılan ve sonuçlar çıkana kadar polis müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların bazılarının test sonucunun pozitif!

TASARRUFLARINDA 4 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik ekipleri dün Mağusa’da, 18:00 sıralarında düzenlediği operasyonda 22 yaşındaki C.B.E., D.N.N., R.E.A.ve 24 yaşındaki C.O.O.'nun kaldığı ikametgahta bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alınırken, söz konusu şahıslar bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılmak üzere tutuklandı. Mahkemeye çıkarılmadan önce PCR testler yapılarak polis hücrelerine yerleştirilen 4 tutukludan bazılarının test sonuçlarının bugün pozitif çıktığı bildirildi. PCR testlerinin pozitif çıkması neden le tedaviye alındığı öğrenilen zanlıların mahkeme sürecinin de tedavi süreçlerinin sonrasına kaldığı öğrenildi

MHA