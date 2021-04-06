  • BIST 1.428
  • Altın 455,435
  • Dolar 8,1472
  • Euro 9,6419
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların PCR testi pozitif çıktı

» »
Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılmak üzere bekletilen 4 tutukluların bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların PCR testi pozitif çıktı

Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılmak üzere bekletilen 4 tutuklunun bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tutukluluk talebi le mahkemeye çıkarılmadan önce PCR test yapılan ve sonuçlar çıkana kadar polis müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların bazılarının test sonucunun pozitif!

TASARRUFLARINDA 4 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik ekipleri dün Mağusa’da, 18:00 sıralarında düzenlediği operasyonda 22 yaşındaki C.B.E., D.N.N., R.E.A.ve 24 yaşındaki C.O.O.'nun kaldığı ikametgahta bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alınırken, söz konusu şahıslar bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılmak üzere tutuklandı. Mahkemeye çıkarılmadan önce PCR testler yapılarak polis hücrelerine yerleştirilen 4 tutukludan bazılarının test sonuçlarının bugün pozitif çıktığı bildirildi. PCR testlerinin pozitif çıkması neden le tedaviye alındığı öğrenilen zanlıların mahkeme sürecinin de tedavi süreçlerinin sonrasına kaldığı öğrenildi

MHA

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Hal Yasa Tasarısı" Komitede Görüşülüyor06 Nisan 2021 Salı 13:59
  • EL-SEN'den TIP-İŞ eylemine destek06 Nisan 2021 Salı 13:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Küçük’e saldırmak kimsenin haddine değil”06 Nisan 2021 Salı 13:45
  • Lefke Bölgesinde Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak06 Nisan 2021 Salı 13:39
  • KTSAİ “System Error” Açıklamasında Bulundu06 Nisan 2021 Salı 13:29
  • Telefon Borçları İçin Son Tarih 16 Nisan06 Nisan 2021 Salı 13:26
  • Fatih, yeni arama kuyusu için yola çıktı06 Nisan 2021 Salı 13:20
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar'ındaki grev süresiz olarak devam edecek!06 Nisan 2021 Salı 13:16
  • TIP-İŞ eylemlerine başladı06 Nisan 2021 Salı 13:15
  • Proje Hazırlanıyor, Sorunlu Yol Işıklandırılıyor06 Nisan 2021 Salı 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti