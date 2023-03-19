Mağusa'da Hırsızlık

13.02.2023 tarihinde, saat 03:50 sıralarında, Gazimağusa'da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Durmaz Computer isimli iş yerinin kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet Play Station-5 oyun konsolları çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.K.B.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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