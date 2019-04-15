Mahalle Maçı

T. Ocağı eksik futbolcuları nedeniyle genç oyuncularına yer vererek çıktığı maçı belki kazandı ama oynanan futbol ne bizi, ne de taraftarları memnun etti.

Bu denli top kayıpları ile oynayan futbolcular, neden taraftarların tribünlere gelmediğini anlamış olacaklar.

Cevdet, genç takımın gollerini atan futbolcusu. On gol atmış duyduğuma göre. Ama takımda sürekli oynamak istiyorsa, bu denli basit pozisyonlarda topu çerçevenin içine göndermek zorunda.

Akande, tam iyileşmeden oynadı, gereksiz yere topa müdahale etmek isterken adale sakatlığı nüksetti. Yerine giren Ahmet Saygı, topla çok oynaması nedeniyle filizlenecek pozisyonları kaçırıyor. Son saniyede golü attı ama boş kaleye topu yuvarlamak zor olmasa gerek.

Kaleci Hüseyin, Hasan Piro’nun yokluğunda güven verdi taraftarlarına. Dün direklerden dönen rakip vuruşlarında belki şanslıydı ama iki güzel kurtarış da yaptı.

Haftaya Esentepe ile oynayacak T. Ocağı’nın önemli eksiklikleri olacak. G. Birliği karşısında oynadıkları gibi oynarlarsa, fark yerler haberleri olsun.

G. Birliği, kaleci Tolga’nın hatası ile golü erken yedi ama önce denge kurdu, sonra da pozisyonlar buldu. Özellikle ikinci yarıda sayısız kale önü mücadelelerde gol kaçırma yarışına girdiler.

Bir ara karşılaşma tam bir mahalle maçına döndü. Topu kapan bomboş orta sahayı kolayca geçip rakip savunma ile boğuşmaya başladı. Tüm futbolcular topun olduğu yerde kümelenince, ortaya halı saha maçı gibi bir görüntü yansıdı.

G. Birliği futbolcularının şansızlığı da var tabi. Vuruyorlar, top direklerden dönüyor. Vuruyorlar, rakibe çarpıyor. Bunları anlıyoruz da, altı pastan topu kaleye vurmak bu denli zor mu ki… İbrahim gibi yılların golcüsü de basit pozisyonları gol yapamazsa, Bu G. Birliği’nin işi çok zor.

Yabancılar, agresif davranışlarını iyi futbol oynayarak göstermeliler. Elwis’in, Remzi ile didişmesi az daha kendisine kırmızı kartı getiriyordu. Üç yabancı da, hakem ve rakip futbolcular ile uğraşmak yerine, gol yollarında etkili olsalardı, G. Birliği dün gece Girne’den çok rahatlıkla üç puanı alarak dönerdi.

Altı futbolcu kiralık, üç de yabancı, etti dokuz. Bu kadro her hafta gol kaçırma yarışına girmesi nedeniyle GHE ile birlikte ligin dibine demir atmış durumda. Taraftar maça gelmiyor. Takıma maddi katkı yapan yok. Eh, bu gidişle Başkan da bırakırsa, hiç şaşırmam.